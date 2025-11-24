Россия и США
24 ноября, 15:26

Ростовчанка обвинила в смерти отца врачей, отказавших в госпитализации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Velimir Zeland

Жительница Новошахтинска обвиняет медиков в смерти своего отца, который скончался после серии отказов в госпитализации и несвоевременно оказанной медицинской помощи. Эту трагическую историю Ангелина Кравченко рассказала изданию «Блокнот Ростов».

По словам женщины, её отец Юрий Солупов умер из-за халатности врачей, которые дважды отказались осмотреть пациента. Дочь погибшего утверждает, что медицинские работники бездействовали, пока состояние мужчины ухудшалось, и в конечном итоге это привело к трагическому исходу.

«Они говорили, что у него пневмония — заключения нет. И говорили, что у него инсульт и рак. Ничего из того, что они перечислили, у моего отца не было. Помощи никакой, кроме кислорода, они не обеспечили», сказала девушка.

Ангелина Кравченко подробно описала последние дни жизни отца, подчеркнув, что врачи «просто смотрели, как он умирает».

Ранее Life.ru рассказывал, как в Забайкалье во время операции врач «перестарался», из-за чего пациентка осталась инвалидом. Ей необходимо было вставить имплант в бедренную кость, однако хирург не мог вправить сустав, что привело к перелому бедра.

