Ростовчанка обвинила в смерти отца врачей, отказавших в госпитализации

Жительница Новошахтинска обвиняет медиков в смерти своего отца, который скончался после серии отказов в госпитализации и несвоевременно оказанной медицинской помощи. Эту трагическую историю Ангелина Кравченко рассказала изданию «Блокнот Ростов».

По словам женщины, её отец Юрий Солупов умер из-за халатности врачей, которые дважды отказались осмотреть пациента. Дочь погибшего утверждает, что медицинские работники бездействовали, пока состояние мужчины ухудшалось, и в конечном итоге это привело к трагическому исходу.

«Они говорили, что у него пневмония — заключения нет. И говорили, что у него инсульт и рак. Ничего из того, что они перечислили, у моего отца не было. Помощи никакой, кроме кислорода, они не обеспечили», — сказала девушка.

Ангелина Кравченко подробно описала последние дни жизни отца, подчеркнув, что врачи «просто смотрели, как он умирает».

