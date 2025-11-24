Инфекция, 6 операций, риск ампутации: «Старательный» врач сделал из россиянки инвалида

Жительница Забайкалья получила инвалидность после плановой операции из-за действий «слишком старательного» врача. Пострадавшая Марина Якимова рассказала Telegram-каналу Baza, что в 2021 году легла на операцию по установке импланта в бедренную кость. Однако по словам заведующего, хирург «перестарался» и не мог вправить сустав, что привело к перелому бедра.

Марина Якимова. Фото © Telegram-канал Baza

В итоге инцидент спровоцировал череду тяжёлых осложнений: развитие инфекций, разрушение костной ткани. За шесть лет Марина перенесла шесть операций, ей угрожала ампутация конечности. Ногу удалось сохранить, но в итоге женщину признали инвалидом II группы.

В своих попытках добиться возмещения вреда Марина обращалась во все возможные инстанции. Руководство больницы и краевой Минздрав в один голос заявили об отсутствии нарушений со стороны врачей. Только страховая компания оштрафовала больницу на 16 500 рублей за невыполнение ряда диагностических процедур. Теперь женщина ищет справедливости в Генпрокуратуре.

