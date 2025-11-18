Россиянка пожаловалась на массажистку, избившую её четырёхлетнюю дочь с задержкой речи

Жительница Сургута пожаловалась на массажистку дневного стационара «Росинка», которая грубо обращается с её четырёхлетней дочерью во время процедур. По словам матери, девочка с тяжёлым нарушением речи начала плакать и отказываться от посещений, утверждая, что специалистка её бьёт и ругает.

«Ребёнок начал жаловаться и плакать, что не хочет к ней на массаж, говорил, что она злая, ругает, бьёт. Я решила оставить диктофон, и запись подтвердила слова дочери», — отметила собеседница URA.ru.

На записи слышно, как медработник применяет физическую силу — шлёпает ребёнка, грубо разговаривает и угрожает. Мать подчеркнула, что ранее проблем с другими специалистами не возникало, а её дочь отличается общительным и доверчивым характером. Как отметила женщина, воспитатели детского сада характеризуют девочку как позитивного и контактного ребёнка.

