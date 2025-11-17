«Два часа кричала»: Убитая горем мать обвинила врачей в гибели младенца в муках

В Краснодарском крае женщина обвинила медиков в смерти своего трёхнедельного сына. По её словам, врачи в Каневской районной больнице несколько часов игнорировали ухудшающееся состояние ребёнка, неправильно подключили оборудование и отказались вызывать санитарную авиацию до тех пор, пока семья не начала добиваться помощи через знакомых. Младенец умер на следующий день после поступления в ЦРБ.

«Я два часа кричала, умоляла вызвать врачей. Никто не приезжал. Они не понимали, что с ним происходит. <...> Они даже не соизволили никого позвать. Мы сами звонили через министерство. Если бы мы не подняли шум — никто бы не приехал», — рассказала женщина в разговоре с Осторожно Media.

По словам женщины, беременность протекала без осложнений, и она родила сына в частной клинике в Краснодаре. 19 января мальчик проявил тревожные симптомы — закашлялся, сильно заплакал, а цвет его кожи изменился. Семья немедленно направилась в детское приёмное отделение Каневской ЦРБ, где дежурящие врачи вызвали реаниматолога, который отказался помочь, поскольку ребёнок «сам дышит».

Убитая горем мать вспомнила, что врачи неправильно установили дыхательные трубки, и состояние сына резко ухудшилось. Бригада санавиации, прибывшая из Краснодара, оперативно исправила ошибки врачей, но было уже поздно.

«Она сказала: «Вы неправильные трубки поставили. Что вы делали четыре часа? Я за десять минут сделала больше, чем вы за четыре часа», — пересказала мать.

Ребёнок скончался на 23-й день жизни от позднего неонатального сепсиса и полиорганной недостаточности. После трагедии мать обратилась в правоохранительные органы, но расследование затянулось. Она требует увольнения виновных медиков, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее Life.ru сообщал о смерти женщины во время родов в Камчастком крае. Её муж считает, что медики допустили ошибки, а потом пытались скрыть следы своих неверных действий. Роженицу отправили в роддом планово в конце февраля, врачи приняли решение принудительно вызвать роды, затем женщине поставили капельницу, но ей стало плохо