Россиянка умерла при родах, муж обвиняет во всём медиков

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти роженицы в Камчастком крае в марте текущего года. В ведомство обратился муж погибшей, который считает, что медики допустили ошибки, а потом пытались скрыть следы своих неверных действий.

«В феврале текущего года женщину госпитализировали на последних сроках беременности, однако в результате неверно выбранной тактики родовспоможения пациентка скончалась. Заявитель указывает, что в целях сокрытия допущенных нарушений в медицинскую документацию были внесены недостоверные сведения. До настоящего времени никто к ответственности не привлечён», — подтвердили в СК.

По данным наших коллег из АиФ, 37-летняя Анастасия Никифорова погибла 3 марта от большой потери крови, врачи успели спасти лишь новорождённого. Муж женщины Евгений Дубов рассказал журналистам, что семья долго пыталась завести детей, но никак не получалось, пришлось прибегнуть к ЭКО. Анастасию отправили в роддом планово в конце февраля, врачи приняли решение принудительно вызвать роды, затем женщине поставили капельницу, но ей стало плохо, вспоминает мужчина. По его мнению, медики виновны в смерти Анастасии.

Ранее четыре женщины из Череповца, у которых умерли младенцы при родах, заявили в центральный аппарат СК и Генпрокуратуру, что врачи во время процесса применяли запрещённый в России с 1992 года приём Кристеллера. Эта техника подразумевает сильное надавливание на матку извне с целью ускорить процесс родов, её официально признали опасной.