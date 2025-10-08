Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 09:41

Россиянка умерла при родах, муж обвиняет во всём медиков

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти роженицы на Камчатке

Обложка © freepik/rawpixel.com

Обложка © freepik/rawpixel.com

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти роженицы в Камчастком крае в марте текущего года. В ведомство обратился муж погибшей, который считает, что медики допустили ошибки, а потом пытались скрыть следы своих неверных действий.

«В феврале текущего года женщину госпитализировали на последних сроках беременности, однако в результате неверно выбранной тактики родовспоможения пациентка скончалась. Заявитель указывает, что в целях сокрытия допущенных нарушений в медицинскую документацию были внесены недостоверные сведения. До настоящего времени никто к ответственности не привлечён», подтвердили в СК.

По данным наших коллег из АиФ, 37-летняя Анастасия Никифорова погибла 3 марта от большой потери крови, врачи успели спасти лишь новорождённого. Муж женщины Евгений Дубов рассказал журналистам, что семья долго пыталась завести детей, но никак не получалось, пришлось прибегнуть к ЭКО. Анастасию отправили в роддом планово в конце февраля, врачи приняли решение принудительно вызвать роды, затем женщине поставили капельницу, но ей стало плохо, вспоминает мужчина. По его мнению, медики виновны в смерти Анастасии.

«Скажете, умер при перевозке»: Обнародовано видео совещания в калининградском роддоме, где убили ребёнка
«Скажете, умер при перевозке»: Обнародовано видео совещания в калининградском роддоме, где убили ребёнка

Ранее четыре женщины из Череповца, у которых умерли младенцы при родах, заявили в центральный аппарат СК и Генпрокуратуру, что врачи во время процесса применяли запрещённый в России с 1992 года приём Кристеллера. Эта техника подразумевает сильное надавливание на матку извне с целью ускорить процесс родов, её официально признали опасной.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar