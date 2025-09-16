«Скажете, умер при перевозке»: Обнародовано видео совещания в калининградском роддоме, где убили ребёнка
Появилось видео совещания калининградских акушеров до смерти младенца
Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Убившим семь лет младенца врачам из Калининградского роддома №4 Елене Белой и Элине Сушкевич хватило четырёх минут на принятие решения о лишении крохи жизни. Будоражащее сознание видео диалога главного врача больницы с подчинёнными опубликовали журналисты kp.ru.
На страшных кадрах отчётливо слышно, как Белая заставляет нижестоящего по должности врача-неонатолога Екатерину Кисель сообщить матери ещё живого малыша, что он мёртв. Женщина активно сопротивляется и даже уточняет, что новоиспечённая родительница ждала беременности семь лет, то есть ребёнок для неё крайне долгожданный.
При этом Белая настойчиво продолжила убеждать, что роженице надо сообщить о смерти под любым предлогом, а всё остальное не имеет значения.
«Значит, скажете, умер при перевозке, или что хотите, то и говорите!» — жестоко и непреклонно ответила Белая.
Напомним, в августе этого года суд вынес приговор по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвинённых в убийстве новорождённого. Бывший главврач перинатального центра Белая получила 9,5 года колонии общего режима, реаниматолог Сушкевич — 9 лет. Обеих также обязали выплатить по 1 млн рублей матери погибшего ребёнка.