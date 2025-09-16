«Скажете, умер при перевозке»: Обнародовано видео совещания в калининградском роддоме, где убили ребёнка

Убившим семь лет младенца врачам из Калининградского роддома №4 Елене Белой и Элине Сушкевич хватило четырёх минут на принятие решения о лишении крохи жизни. Будоражащее сознание видео диалога главного врача больницы с подчинёнными опубликовали журналисты kp.ru.

На страшных кадрах отчётливо слышно, как Белая заставляет нижестоящего по должности врача-неонатолога Екатерину Кисель сообщить матери ещё живого малыша, что он мёртв. Женщина активно сопротивляется и даже уточняет, что новоиспечённая родительница ждала беременности семь лет, то есть ребёнок для неё крайне долгожданный.

При этом Белая настойчиво продолжила убеждать, что роженице надо сообщить о смерти под любым предлогом, а всё остальное не имеет значения.

«Значит, скажете, умер при перевозке, или что хотите, то и говорите!» — жестоко и непреклонно ответила Белая.