СК возбудил дело после смерти младенца в роддоме Дагестана

В Хасавюрте расследуют трагедию, связанную со смертью новорождённого в местном родильном доме. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным СК, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по региону Александру Супруну доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии.

По информации источников РИА «Новости», погибший ребёнок родился в семье бойца ММА и блогера Рамазана Залкепова. Сам спортсмен в своих соцсетях обвинил врачей хасавюртовского роддома в произошедшем и призвал Минздрав, МВД и прокуратуру провести тщательную проверку медучреждения.

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося, а также проверяют действия медицинского персонала в момент трагедии.