Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 20:16

СК возбудил дело после смерти младенца в роддоме Дагестана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В Хасавюрте расследуют трагедию, связанную со смертью новорождённого в местном родильном доме. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным СК, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по региону Александру Супруну доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии.

По информации источников РИА «Новости», погибший ребёнок родился в семье бойца ММА и блогера Рамазана Залкепова. Сам спортсмен в своих соцсетях обвинил врачей хасавюртовского роддома в произошедшем и призвал Минздрав, МВД и прокуратуру провести тщательную проверку медучреждения.

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося, а также проверяют действия медицинского персонала в момент трагедии.

Сочли за мусор: В Ленобласти на свалке обнаружили тело мёртвого младенца
Сочли за мусор: В Ленобласти на свалке обнаружили тело мёртвого младенца

Ранее Life.ru писал, что суд рассмотрит дело москвички, которая утопила собственного младенца в унитазе. 20-летнюю жительницы столицы обвиняют в том, что после домашних родов она выбросила ребёнка в туалет.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar