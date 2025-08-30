Мессенджер MAX
30 августа, 14:04

Суд рассмотрит дело москвички, которая утопила собственного младенца в унитазе

В Москве перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве новорождённой

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Никулинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 20-летней жительницы столицы, обвиняемой в убийстве новорождённого ребёнка. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Тело младенца было обнаружено 1 июня 2025 года в санузле общежития на улице Генерала Дорохова. Согласно данным следствия, женщина сразу после родов утопила ребёнка в туалетной комнате.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребёнка явилась асфиксия в результате утопления», — сообщили в надзорном ведомстве.

Подсудимая полностью признала вину и в настоящее время содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка») предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сочли за мусор: В Ленобласти на свалке обнаружили тело мёртвого младенца

Ранее в Омске 16-летняя девушка родила ребёнка в хостеле, а затем задушила его и выбросила тело в мусорное ведро. Сотрудница хостела обнаружила младенца во время уборки. Девушка была задержана, признала вину и объяснила, что не хотела брать на себя ответственность за ребёнка.

Мария Любицкая
