Григорьев-Аполлонов рассказал, как врачи спасали жизнь Андрееву после драки на дне рождения

В 2001 году член группы «Иванушки International» Кирилл Андреев получил тяжёлую травму головы во время драки на собственном Дне рождения. Его коллега Андрей Григорьев-Апполонов в эфире «Центрального телевидения» признался, что крайне переживал за друга, не представляя коллектив без него.

«Когда случилась трагедия у Кирилла, мы полгода без него выступали, это кошмар был. Я говорил: «Кирилл должен остаться в живых, потому что я без него не смогу!» — рассказал артист.

После безуспешного медикаментозного лечения медики приняли решение о сложной операции — трепанации черепа, что стало настоящим испытанием для близких. Но благодаря успешному вмешательству он полностью изменил свою жизнь: отказался от вечеринок и вредных привычек, посвятив себя семье — жене, детям, а теперь и внукам.

Ранее сообщалось, что участники группы «Иванушки International» пригласили танцоров, ранее работавших с Татьяной Булановой, присоединиться к их коллективу. Музыканты заявили о готовности принять «обездоленных и талантливых людей», сравнив свою группу с «хорошей русской избой», открытой для всех артистов.