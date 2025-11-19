«Иванушки» хотят взять к себе «обездоленных и талантливых» танцоров Булановой

Участники группы «Иванушки International» предложили ушедшим от Татьяны Булановой танцорам присоединиться к их коллективу. Как сообщил Кирилл Туриченко, коллектив готов принять «обездоленных и талантливых людей» на своей сцене, сравнив группу с «хорошей русской избой», открытой для всех артистов.

«Иванушки» хотят взять к себе танцоров Булановой. Видео © Пятый канал

«Все приходите к «Иванушкам»! Мы примем, у нас большая сцена», — заявил музыкант.

В свою очередь Андрей Григорьев-Апполонов раскрыл детали общения с Булановой, рассказав, что звонил звезде для выражения восхищения работой её танцоров. Собеседник Пятого канала отметил, что на фоне «хайпа» вокруг ухода танцоров, порекомендовал певице повысить им зарплату вдвое, получив уклончивый ответ «я подумаю».

Напомним, ранее Татьяна Буланова сообщила, что прекратила сотрудничество с танцорами Максимом и Алёной Алалыкиными. Она отметила, что между ними произошла «некрасивая история», и обвинила артистов в предательстве. Позже танцоры раскрыли истинную причину ухода от певицы.