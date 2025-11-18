«Энергосберегающие» танцоры Булановой раскрыли истинную причину ухода от певицы

Представитель танцоров Максима и Алёны Алалыкиных прокомментировал ситуацию вокруг их «предательства», в котором их обвинила Татьяна Буланова. Артур Базинян объяснил настоящую причину их ухода из команды певицы.

Распрощаться с Булановой их вынудил конфликт с новым директором певицы Сергеем, который якобы применил физическую силу по отношению к Алёне Алалыкиной. Подробности этого инцидента обещают раскрыть в ближайшее время.

«Как представитель ребят, в этой ситуации, заявляю, что уход Максима и Алёны был связан с конфликтом с Сергеем — новым директором Тани Булановой, в ходе которого имело место применение физической силы к Алёне», — написал Базинян в соцсетях.

Сергей Хрусталёв, ныне занимающий пост директора Булановой, в свою очередь, комментирует уход танцоров иначе, утверждая, что они «не выдержали нагрузки». Тем временем ещё один танцор из команды Дмитрий Берегуля, также прекратил сотрудничество с артисткой. Его представители объясняют это проблемами со спиной.

Ранее певица Татьяна Буланова публично заявила о предательстве со стороны Максима и Алёны Алалыкиных. Этот инцидент вызвал активное обсуждение в СМИ. Артистка назвала произошедшее «некрасивой историей».