Татьяна Буланова раскрыла детали закрытия своего ресторана в Санкт-Петербурге

Известная российская певица Татьяна Буланова раскрыла подробности о прекращении деятельности своего ресторанна в Санкт-Петербурге. Артистка пояснила, что проект перестал приносить доход и утратил рентабельность. Об этом передаёт NEWS.ru.

Буланова отметила, что в будущем не исключает возможности заняться ресторанным бизнесом в Москве, однако возвращаться к подобным проектам в северной столице не планирует. Она уточнила, что операционным управлением заведением в основном занимался её супруг, в то время как она сама выполняла роль публичного лица проекта.

«Там ресторан перестал быть рентабельным. Этим проектом занимался в основном муж, я была только лицом», — рассказала артистка.

Ранее стало известно о прекращении работы ресторана «Гастрономика по-новому», принадлежавшего Булановой. В начале ноября произошло перераспределение долей в уставном капитале заведения, что позволило оперативно принимать организационные решения без участия третьих лиц. Новым собственником ресторана станет питерская ресторанная группа Edvokimov Group, управляющая сетью заведений с панорамными видами в Санкт-Петербурге и Сочи.

Ранее Татьяна Буланова рассказала с Life.ru, что её жизнь полностью подчинена работе, из-за чего обычные бытовые дела отходят на второй план. По словам артистки, творческая деятельность настолько поглощает её, что на домашние хлопоты просто не остаётся времени.