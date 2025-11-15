Россия и США
15 ноября, 18:02

«Я не хозяйка»: Буланова раскрыла, какое блюдо у неё получается лучше всего

Татьяна Буланова заявила, что лучше всего она готовит говяжий «Доширак»

Певица Татьяна Буланова поделилась с Life.ru, что её жизнь полностью подчинена работе, из-за чего обычные бытовые дела отходят на второй план. По словам артистки, творческая деятельность настолько поглощает её, что на домашние хлопоты просто не остаётся времени.

Татьяна Буланова заявила, что у артистов нет «обычной» жизни. Видео © Life.ru

«Обычной жизни у меня нет, к счастью или к сожалению. Я не хозяйка. Моя коллега спросила: «какое твоё любимое блюдо, которое готовишь?» Я говорю: «Доширак. Говяжий, острый». Я люблю очень острые блюда», — рассказала Буланова на фестивале шансона «Ээхх, Разгуляй!».

Ранее Life.ru писал, что певица Татьяна Буланова завершила процесс передачи проблемного ресторана «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге новым владельцам. В начале ноября произошло перераспределение долей в уставном капитале заведения, что позволило оперативно принимать организационные решения без участия третьих лиц.

