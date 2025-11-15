«Людям нужно помочь»: Ирина Круг высказалась о шоу «Звёзды под капельницами»

Ирина Круг в беседе с Life.ru высказалась о телепроекте «Звёзды под капельницей». Певица призналась, что лично не следит за подобными передачами, но считает их целесообразными, если они действительно способствуют выздоровлению и помогают людям вернуться к нормальной жизни. Круг подчеркнула актуальность проблемы алкоголизма в наше время и отметила, что любые инициативы, направленные на борьбу с зависимостью, заслуживают внимания.

Ирина Круг прокомментировала шоу «Звёзды под капельницей». Видео © Life.ru

«Если там людей лечат, и они им помогут в этом, чтобы они встали на какой-то путь хороший, я думаю, что это необходимо, потому что сейчас огромная проблема алкоголизм. <...> Если там людям хотят помочь, мне кажется, нужно помогать, в плане показывать это и всё», — заявила Ирина на фестивале шансона «Ээхх, Разгуляй!».

Певица твёрдо обозначила свою позицию: она категорически отвергает алкоголизм, наркотики и любые вредные привычки. Более того, она сообщила, что даже не курит, и призналась, что люди, потакающие своим пагубным пристрастиям, вызывают у нее сильное раздражение и отвращение.

Ранее отправившихся на лечение под капельницами Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду поддержала телеведущая Анфиса Чехова. По мнению ведущей, шоу пропагандирует не пьянство, а как раз наоборот. Если звёзды идут в рехаб — это пропаганда лечения от пагубной зависимости.