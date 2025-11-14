Анфиса Чехова поддержала идущих в шоу-рехаб Волочкову и Джигурду

Телеведущая Анфиса Чехова поддержала Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду в стремлении лечь в рехаб и вылечиться от алкоголизма на шоу «Звёзды под капельницей». Об этом звезда рассказала в интервью Life.ru.

Анфиса Чехова о шоу «Звёзды под капельницей». Видео © Life.ru

По мнению ведущей, шоу пропагандирует не пьянство, а как раз наоборот. Если звёзды идут в рехаб — это пропаганда лечения от пагубной зависимости.

«Звёзды приходят туда и говорят: «Мы мучаемся от того, что мы алкоголики, мы хотим вылечиться». Когда публичный человек находит в себе смелость и силы признаться, что он страдает этим заболеванием, то люди, которые это смотрят, говорят: «Ну если Джигурда признался, если Волочкова призналась, то я тоже признаюсь, что у меня есть проблемы», — уверена Анфиса Чехова.

На вопрос, не является ли это хайпом, телеведущая призналась, что на телевидении почти все хайпуют, но это не мешает обсуждать серьёзные темы и проблемы.

«Любые телевизионные передачи, в них 50% хайпа. Что в этом такого? В целом, когда вы смотрите телевизор — там все хайпуют. За редким исключением. С одной стороны я хайпую, с другой — доношу до людей, что такие проблемы лечатся и с этим надо как-то бороться», — пояснила Чехова.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские знаменитости отправятся в звёздный рехаб в новом телешоу «Звёзды под капельницей». В ходе уникального шоу врачи попытаются избавить от алкогольной или наркотической зависимости восьмерых известных представителей шоубиза. Зрителей будут ждать встречи с известными личностями, такими как Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Маша Малиновская, Анна Михеева (HOFMANNITA), Рома Жёлудь, блогеры Диана Астер и Габар, а также актриса Евгения Осипова.