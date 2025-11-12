«Звёзды под капельницей» на «Пятнице»: Впервые Волочкова, Джигурда и другие на лечении под камерами Оглавление Дата выхода шоу «Звёзды под капельницей» Правила и суть шоу Состав Участники Ведущий Где и когда смотреть шоу «Звёзды под капельницей» Первая серия реалити-эксперимента «Звёзды под капельницей» Волочкова, Малиновская и Никита Джигурда отправятся в звёздный рехаб в новом телешоу «Звёзды под капельницей» Life.ru рассказывает о сути телешоу, о его правилах и участниках, а также о том, где и когда смотреть новое шоу. 12 ноября, 13:24 «Звёзды под капельницей» — Волочкова и Джигурда в новом шоу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров, Сергей Виноградов, © Shutterstock / FOTODOM / Numstocker

Телеканал «Пятница!» давно славится необычными проектами, и вот в их рядах снова пополнение — шоу «Звёзды под капельницей», где врачи попытаются избавить восьмерых известных представителей шоу-биза от алкогольной или наркотической зависимости. Кого именно буду лечить, кто ведущий нового реалити-шоу и когда оно выйдет на наших экранах — всё в материале Life.

Дата выхода шоу «Звёзды под капельницей»

Премьера тв-рехаба от телеканала «Пятница!», где восемь известных личностей будут проходить курс лечения под наблюдением нарколога и пытаться наладить свою жизнь, запланирована уже на этой неделе, в пятницу. Выходить серии будут раз в неделю, по пятницам, в 21:30 (первый эпизод в 21:40).

Правила и суть шоу

«Звёзды под капельницей» — это уникальное на сегодняшний день шоу, в котором восемь звезд не просто участвую в очередном реалити-шоу, а соглашаются пройти нелёгкое испытание, можно даже сказать, эксперимент. Здесь они пройдут программу восстановления в закрытом реабилитационном центре, да ещё и под прицелом камер.

В рамках проекта участники будут жить по строгому распорядку дня, в который входят занятия с профессиональными психологами, трудотерапия и выполнение различных заданий. Они не только пересмотрят свои привычки, но и попытаются понять себя на более глубоком уровне. Каждый из участников переживёт срывы и сомнения, обсудит свои чувства и эмоции с другими звёздами. Зритель увидит их с той стороны, которая обычно остаётся за сценой.

Проект ставит перед собой амбициозную цель: за восемь недель помочь участникам не только осознать свои проблемы, но и научиться справляться с ними. Тем самым они должны доказать самим себе и зрителям, что изменить жизнь к лучшему можно всегда.

Состав

У шоу «Звёзды под капельницей» по-настоящему звёздный состав, в принципе, потому оно так и называется.

Участники

Всего будет 8 участников. Зрителей ожидает встреча с такими знаменитостями, как Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Маша Малиновская, Рома Жёлудь, Анна Михеева (HOFMANNITA), блогеры Диана Астер и Габар и актриса Евгения Осипова. У каждого из них есть слабости и проблемы, которые они попытаются решить в рамках этого шоу.

Анастасия Волочкова, бывшая прима-балерина, в последние годы регулярно попадает в скандалы из‑за алкоголя. В 2021 году её даже выгнали из турецкого отеля за пьяный дебош. Постоянно отрицала зависимость, настаивая, что лишь изредка пьёт игристое. В 2023 году дала резонансное пьяное интервью Алёне Жигаловой, где вела себя слишком раскованно, что лишь подогрело обсуждения о её проблемах с алкоголем.

Никита Джигурда — эпатажный актёр, известный яркими выходками и откровенными заявлениями. В 2015 году жена Марина Анисина обвинила его в употреблении запрещённых веществ и агрессивном поведении. После развода, произошедшего в 2016 году, кардинально сменил имидж. В последние годы часто появлялся в компании Анастасии Волочковой в нетрезвом виде. В начале прошлого года скандальное видео с их танцем, где Никита трогал Анастасию в неприличных местах, вызвало волну осуждения, их призывали даже отменить. После этого Джигурда временно исчез из публичного пространства.

Звезда нулевых, телеведущая Маша Малиновская, в молодости поддалась давлению гламурной тусовки и начала употреблять запрещённые вещества. Позже объясняла странное поведение на эфире приёмом успокоительных из‑за депрессии и угроз со стороны бывшего мужа. Впоследствии отрицала имеющиеся зависимости, иронично замечая, что из‑за их отсутствия её редко приглашают на съёмки.

Рэперша Хофманнита (Анна Михеева), прославилась после участия в шоу «Пацанки», где уже в первой серии попала в больницу из‑за злоупотребления алкоголем. Через психолога выяснила, что проблемы связаны с недостатком материнской поддержки и смертью отца. На проекте смогла измениться, но после его завершения вернулась к вредным привычкам. В 2021 году легла в больницу, заявив, что бросит пить, однако через три года ей снова потребовалась реабилитация после инцидентов на концертах.

Блогерша Диана Астер стала популярной в TikTok в 2018 году. Переживала хейт и сложности в личной жизни. В 2023 году поддерживала партнёра — солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова, у которого была тяжёлая алкогольная зависимость. После его реабилитации пара рассталась, что стало для неё ударом. Пережила рецидив, проходила терапию.

Рома Жёлудь — блогер, взлетевший в 2012 году. В шоу-бизнесе начал употреблять марихуану и кокаин, затем у него развились зависимости от секса и игр. Доходы упали, пришлось заниматься эскортом. Пытался завязать, но стресс из‑за болезни матери (у неё был рак) вернул его к вредным привычкам. После смерти матери здоровье блогера ухудшилось. Говорил, что ему осталось жить максимум полгода.

В шоу также примет участие актриса, звезда сериалов «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа» — Евгения Осипова. После рождения детей и диагноза сына (сахарный диабет) пережила гормональный сбой и набрала 30 кг. Муж отстранился и ушёл к другой, а в 2022 году пара развелась. Стресс, как это часто бывает, Осипова начала глушить алкоголем.

Треш-блогер Габар (Александр Гамбаров) тестировал косметологические процедуры, проводил ночь в гробу и т. п. Создал шоу с челленджами. В прошлом году его жена заявила, что он оставил её одну с двумя детьми. Вероятно, это стало причиной его участия в шоу «Звёзды под капельницами», но сам он никак пока это не прокомментировал.

Ведущий

Ведущий реалити-шоу — Василий Шуров, известный нарколог и психиатр с 15-летним опытом работы. Он не только будет вести программу, но и сопровождать участников на протяжении всего процесса восстановления, объяснять методы терапии и поддерживать их.

Где и когда смотреть шоу «Звёзды под капельницей»

Шоу «Звёзды под капельницей» выйдет уже в эту пятницу на телеканале «Пятница!».

Первая серия реалити-эксперимента «Звёзды под капельницей»

Премьера реалити состоится в эту пятницу, 14 ноября, в 21:40. Дальше серии будут выходить по одной в неделю, также по пятницам, но уже чуть раньше, в 21:30.

