Басков вышел из себя и обвинил жюри песенного шоу в поисках «блох на костылях»

Певец Николай Басков вышел из себя на съёмках шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Во время записи программы артист, ранее отличавшийся сдержанностью, внезапно обрушился с критикой на членов жюри, отказавшихся поддержать талантливого участника.

«Вы ищете каких-то блох, которые на костылях, о чём вы говорите? Вы имеете право на мнение, но это делает вас совершенно неквалифицированным человеком», — с возмущением обратился певец к коллегам в жюри.

Певец Сергей Лазарев, тоже участвовавший в судействе, попытался смягчить обстановку. Он объяснил Баскову, что у всех может быть разное мнение, и это не повод горячиться. Лазарев добавил, что тоже часто эмоционально реагирует на события, но потом всегда сожалеет об этом.

