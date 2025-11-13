Россия и США
13 ноября, 12:05

Басков вышел из себя и обвинил жюри песенного шоу в поисках «блох на костылях»

Обложка © ТАСС / Анастасия Романова

Певец Николай Басков вышел из себя на съёмках шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Во время записи программы артист, ранее отличавшийся сдержанностью, внезапно обрушился с критикой на членов жюри, отказавшихся поддержать талантливого участника.

«Вы ищете каких-то блох, которые на костылях, о чём вы говорите? Вы имеете право на мнение, но это делает вас совершенно неквалифицированным человеком», — с возмущением обратился певец к коллегам в жюри.

Певец Сергей Лазарев, тоже участвовавший в судействе, попытался смягчить обстановку. Он объяснил Баскову, что у всех может быть разное мнение, и это не повод горячиться. Лазарев добавил, что тоже часто эмоционально реагирует на события, но потом всегда сожалеет об этом.

Ранее певец Валерий Меладзе потратил около полумиллиона рублей на комплексное обследование в московских клиниках. 60-летний исполнитель, известный внимательным отношением к своему здоровью, прошёл обследование во время перерыва в большом гастрольном туре по Европе и США.

