«Явный перебор»: Стоматолог объяснил, почему улыбка Баскова выглядит неестественно

Тренд на излишне белый цвет зубов, как у певца Николая Баскова, устарел. Об этом заявил стоматолог Максим Лабухин.

Врач предположил, что исполнитель, вероятно, использовал виниры или коронки самого светлого оттенка Bleach 1, лишённые прозрачности на режущем крае. По мнению эксперта, это лишает улыбку естественности.

«Мы наблюдаем явный перебор с белизной. Зубы выглядят просто белыми, как фарфоровые, что лишает улыбку естественности и натуральности. Такая радикальная бель была трендом лет 10 назад», — рассказал врач порталу «Страсти».

Лабухин добавил, что современные стандарты предполагают использование более натуральных оттенков, и призвал пациентов обращать на это внимание.

