«Третировали даже мать»: Басков признался, что получил 280 тысяч угроз и проклятий из-за поддержки СВО

С начала специальной военной операции народный артист России Николай Басков получил около 280 тысяч угроз и проклятий. Об этом на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», рассказал сам певец. Артист объяснил это публикацией контактных данных российских деятелей украинскими коллегами.

«Я столкнулся с огромным количеством угроз. Третировали мою мать. Около 280 тысяч проклятий и угроз поступило после того, как мои коллеги и друзья, артисты из Украины, с которыми мы работали, стали выкладывать телефоны артистов, директоров», — сказал он.

Басков сравнил артистов с бойцами невидимого фронта, подчеркнув, что подобные испытания делают их сильнее. Он отметил, что вместе с коллегами помогал армии и активно выступает в госпиталях для бойцов, однако подчеркнул, что это личный выбор каждого. Артист призвал людей задумываться о событиях, происходящих буквально в нескольких сотнях километров от них, и делать больше для поддержки других.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины включила Николая Баскова в перечень разыскиваемых лиц, где он числится с марта 2022 года. Кроме того, с 2017 года имя артиста фигурирует на ресурсе «Миротворец»* за действия, которые украинская сторона рассматривает как угрозу государственной безопасности. Украинские следственные органы обвиняют певца в участии в деятельности, направленной против суверенитета страны.