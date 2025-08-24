Николай Басков заявил о неожиданных проблемах во время поездки в Китай

Российский певец Николай Басков рассказал о неприятных последствиях поездки в Китай. Во время общения с журналистами «7Дней.ru» артист пояснил, что столкнулся с аллергической реакцией на местную еду и тяжело переносил экстремальную жару и влажность.

«Знаете, что самое тяжёлое: на сцене 38 градусов, ты поёшь с оркестром живьём и весь внутри мокрый, влажность просто какая-то несусветная. <…> А ещё, когда ехал в поезде, мне принесли большой «доширак». <…> И у меня всё лицо обсыпало», — рассказал певец.

Басков добавил, что его угощали едой, которую он обычно не ест, в частности лапшой со свининой. Из-за этого на следующее утро он проснулся с отёчностью. Несмотря на эти трудности, артист подчеркнул, что остался под большим впечатлением от работы и иностранных коллег.