«36 часов молчу, за муравьями наблюдаю»: Басков рассказал, как борется с недугами

В мире, где доступ к лучшим клиникам и специалистам кажется неограниченным, звёзды шоу-бизнеса порой удивляют своим выбором в вопросах здоровья. Вместо привычных медикаментов, многие из артистов всё чаще обращаются к проверенным веками народным методам. Пятый канал рассказал о способах лечения недугов, которыми пользуется певец Николай Басков.

Лечение недугов по рецептам звёзд шоу-бизнеса. Видео © Пятый канал

У Николая Баскова появился ячмень после поездки на Байкал, но вместо визита к офтальмологу, певец обратился к старинному поверью.

«Это в Иркутске произошло. Наверное, на Байкале продуло. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает. И помогло», — отметил артист.

Этот случай не единственный. При проблемах с голосом Басков практикует уникальную аскезу на Телецком озере: 36 часов абсолютного молчания, без книг, телевизора и общения.

«Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя», — рассказал Басков.

От мигрени и простуды у него тоже есть свой лайфхак – оренбургский пуховый платок, которым он обматывает голову и горло перед сном. По словам певца, уже к утру всё чудесным образом проходит. Но и это не всё. Лолита Милявская, например, предпочитает пиявки традиционным лекарствам. Катя Лель носит в сумочке пряные специи, а Юлия Ковальчук задумалась о курсах первой медицинской помощи. Очевидно, даже при наличии безграничных возможностей, селебрити находят свои, порой весьма неожиданные, пути к благополучию.