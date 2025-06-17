«Лёгкий на подъём»: Продюсер раскрыл гонорары «золотого голоса России» Баскова

Певец Николай Басков получает по шесть миллионов рублей за выступление на корпоративе. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, назвав артиста «золотым голосом России».

«Николай очень лёгкий на подъём, лёгкий на сотрудничество. Яркая личность, безусловно, золотой голос России», — подчеркнул продюсер в разговоре с порталом «Страсти».

По словам Дворцова, за корпоративное выступление Басков берёт 6 миллионов рублей. Продюсер отметил, что артист пользуется особой популярностью среди высокопоставленных лиц и одинаково востребован как на закрытых, так и на открытых мероприятиях. Собеседник издания также отметил, что Басков мог бы поднять свои расценки, но сохраняет лояльность к организаторам мероприятий.