«Лёгкий на подъём»: Продюсер раскрыл гонорары «золотого голоса России» Баскова
Продюсер Дворцов: Выступление Баскова на корпоративе стоит 6 миллионов рублей
Николай Басков. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев
Певец Николай Басков получает по шесть миллионов рублей за выступление на корпоративе. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, назвав артиста «золотым голосом России».
«Николай очень лёгкий на подъём, лёгкий на сотрудничество. Яркая личность, безусловно, золотой голос России», — подчеркнул продюсер в разговоре с порталом «Страсти».
По словам Дворцова, за корпоративное выступление Басков берёт 6 миллионов рублей. Продюсер отметил, что артист пользуется особой популярностью среди высокопоставленных лиц и одинаково востребован как на закрытых, так и на открытых мероприятиях. Собеседник издания также отметил, что Басков мог бы поднять свои расценки, но сохраняет лояльность к организаторам мероприятий.
Недавно Николай Басков признался, что лечится от хворей при помощи народной медицины. Так, когда у него выскочил ячмень, певцу обмотали образование красной ниткой и всё прошло. А при проблемах с голосом артист едет на Телецкое озеро, где проводит 36 часов в изоляции от цивилизации, посвящая себя медитациям.