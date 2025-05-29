«Никогда не призывал покинуть сцену»: Критик Соседов вышел на связь после скандала с Басковым
Критик Соседов сообщил, что никогда не призывал Николая Баскова покинуть сцену
Сергей Соседов и Николай Басков. Обложка © ТАСС / Сергей Севастьянов, Владимир Андреев
Музыкальный критик Сергей Соседов никогда не призывал певца Николая Баскова покинуть сцену. Об этом сам телеведущий заявил в беседе с порталом «Страсти», комментируя небольшую стычку между ним и исполнителем хита «Шарманка».
«Я никогда не призывал Баскова покинуть сцену. И если подобный призыв был высказан от моего имени, то это СМИ должно принести ему извинения. Более того, я не раз говорил, что Коля нашёл себя как блестящий ведущий ток-шоу и корпоративов. Что касается его как артиста, то мне до сих пор странно, что в интернете и СМИ остался без внимания роскошный новогодний дуэт Баскова и Серёги – обязательно послушайте и посмотрите», – подчеркнул критик.
Соседов выразил мнение, что сталкивать друг с другом известных людей как минимум некрасиво. По его словам, Басков не входит в число тех людей, которых он призывал покинуть сцену. Критик отметил, что он имел в виду лиц другого возраста. Кроме того, Соседов считает, что артиста действительно много в эфире телеканалов и в разных передачах, но это не означает, что ему нужно покинуть сцену. По его словам, это совершенно разные вещи.
А ранее Сергей Соседов назвал певца Филиппа Киркорова священной коровой после «маразма» на американском шоу. По его словам, артиста также навязывают зрителям на отечественном телевидении. Критик отметил, что существует «священная троица», которая всегда появляется на телеэкранах. Туда, кстати, попал и Николай Басков.