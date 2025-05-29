«Никогда не призывал покинуть сцену»: Критик Соседов вышел на связь после скандала с Басковым

Музыкальный критик Сергей Соседов никогда не призывал певца Николая Баскова покинуть сцену. Об этом сам телеведущий заявил в беседе с порталом «Страсти», комментируя небольшую стычку между ним и исполнителем хита «Шарманка».

«Я никогда не призывал Баскова покинуть сцену. И если подобный призыв был высказан от моего имени, то это СМИ должно принести ему извинения. Более того, я не раз говорил, что Коля нашёл себя как блестящий ведущий ток-шоу и корпоративов. Что касается его как артиста, то мне до сих пор странно, что в интернете и СМИ остался без внимания роскошный новогодний дуэт Баскова и Серёги – обязательно послушайте и посмотрите», – подчеркнул критик.

Соседов выразил мнение, что сталкивать друг с другом известных людей как минимум некрасиво. По его словам, Басков не входит в число тех людей, которых он призывал покинуть сцену. Критик отметил, что он имел в виду лиц другого возраста. Кроме того, Соседов считает, что артиста действительно много в эфире телеканалов и в разных передачах, но это не означает, что ему нужно покинуть сцену. По его словам, это совершенно разные вещи.