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16 мая, 07:19

Критик Соседов назвал Киркорова священной коровой после «‎маразма» на американском шоу

Критик Соседов назвал Киркорова священной коровой, а не иконой

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Скандально известный музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал заявления, мол, Филипп Киркоров является иконой, которые прозвучали после появления фотографии народного артиста России на американском телевидении. По мнению телеведущего, подобные слова в адрес музыканта выглядят «нелепо и глупо»

«Пресс-секретари должны работать на артистов, но их работа не должна доходить до маразма. Ну какая Киркоров икона? Он даже здесь не икона», — подчеркнул Соседов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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Он не исключил, что у Киркорова может быть какая-то популярность в США. Однако американское шоу могло использовать его образ именно для того, чтобы россияне начали обсуждать эту передачу, то есть для привлечения новых зрителей, полагает журналист. В то же время Соседов подчеркнул, что певца навязывают зрителям на отечественном телевидении.

«Есть троица — Киркоров, Лазарев, Басков. Они как священные коровы. Они на всех каналах. Их очень любят продюсеры, руководство телеканалов. Я не думаю, что прямо есть запрос публики: «мы хотим Киркорова и Лазарева». Просто они сейчас везде», — заключил критик.

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Напомним, ранее Филипп Киркоров засветился в шоу американского телеведущего Джимми Фэллона. Он показал фотографию музыканта и признался, что хотел бы иметь точно такие же волосы. Шоумен назвал певца болгарско-русской поп-иконой и спародировал его. Сам Филипп Киркоров уже отреагировал на пародию.

Борис Эльфанд
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