Критик Соседов назвал Киркорова священной коровой после «‎маразма» на американском шоу

Скандально известный музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал заявления, мол, Филипп Киркоров является иконой, которые прозвучали после появления фотографии народного артиста России на американском телевидении. По мнению телеведущего, подобные слова в адрес музыканта выглядят «нелепо и глупо»

«Пресс-секретари должны работать на артистов, но их работа не должна доходить до маразма. Ну какая Киркоров икона? Он даже здесь не икона», — подчеркнул Соседов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Он не исключил, что у Киркорова может быть какая-то популярность в США. Однако американское шоу могло использовать его образ именно для того, чтобы россияне начали обсуждать эту передачу, то есть для привлечения новых зрителей, полагает журналист. В то же время Соседов подчеркнул, что певца навязывают зрителям на отечественном телевидении.

«Есть троица — Киркоров, Лазарев, Басков. Они как священные коровы. Они на всех каналах. Их очень любят продюсеры, руководство телеканалов. Я не думаю, что прямо есть запрос публики: «мы хотим Киркорова и Лазарева». Просто они сейчас везде», — заключил критик.