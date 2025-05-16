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16 мая, 01:29

«Прайм-тайм всё равно мой»: Киркоров отреагировал на пародию от Джимми Фэллона

Киркоров фразой «прайм-тайм всё равно мой» отреагировал на пародию от Фэллона

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Певец Филипп Киркоров стал звездой американского шоу Джимми Фэллона, хотя и не был в студии. Телеведущий примерил на себя образ «болгарско-русской поп-иконы» и признался, что мечтает о такой же прическе.

«Ох, Джимми, тебе есть за что меня пародировать, а вот мне ни тебя, ни других не за что. Приходится оригинальничать», — отреагировал Киркоров на пародию в комментарии для 360.ru.

В новом выпуске Tonight Show Look-alikes был показан портрет Киркорова, после чего ведущий примерил парик и бороду, чтобы продемонстрировать их схожесть.

Киркоров и Фэллон. Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Киркоров и Фэллон. Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

«Ой, и без Евровидения переживу. Не европейский, так американский прайм-тайм всё равно мой», — написал Киркоров в своём блоге.

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Life.ru рассказывал, что все события разворачивались в рамках рубрики Tonight Show Look-alikes. Согласно традиции, зрители отправляют в редакцию снимки людей, которые, по их мнению, напоминают Фэллона. На этот раз портрет короля российской поп-музыки прислала жительница Флориды Лена Кернер. 50-летний ведущий тщательно рассматривал фотографию, а после примерки парика ведущий заявил, что хотел бы иметь такие же волосы, как у Киркорова.

Анастасия Никонорова
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