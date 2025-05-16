«Прайм-тайм всё равно мой»: Киркоров отреагировал на пародию от Джимми Фэллона

Певец Филипп Киркоров стал звездой американского шоу Джимми Фэллона, хотя и не был в студии. Телеведущий примерил на себя образ «болгарско-русской поп-иконы» и признался, что мечтает о такой же прическе.

«Ох, Джимми, тебе есть за что меня пародировать, а вот мне ни тебя, ни других не за что. Приходится оригинальничать», — отреагировал Киркоров на пародию в комментарии для 360.ru.

В новом выпуске Tonight Show Look-alikes был показан портрет Киркорова, после чего ведущий примерил парик и бороду, чтобы продемонстрировать их схожесть.

Киркоров и Фэллон. Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

«Ой, и без Евровидения переживу. Не европейский, так американский прайм-тайм всё равно мой», — написал Киркоров в своём блоге.