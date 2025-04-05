Соседов признался, что боится потерять работу из-за скандала с Лерой Кудрявцевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не имеет связей, как многие представители российского шоу-бизнеса. Он подчеркнул, что всего достиг собственными усилиями, однако в то же время понимает, что его могут быстро выгнать отовсюду.

«Меня могут выгнать в два счёта отовсюду, пинком под зад просто. Как это было, когда меня абсолютно внезапно и бесцеремонно выгнали из программы «За гранью», — сказал Соседов в беседе с сайтом MK.Ru.

Он отметил, что «зрители в недоумении» из-за инцидента с певицей Азизой на шоу «Суперстар!», когда телеведущая Лера Кудрявцева снизила ей оценку. По его словам, звезда утверждала, что Азиза якобы звонила ей с жалобами в три часа ночи относительно выставленных баллов. Соседов добавил, что ему по-прежнему некомфортно вспоминать об этой ситуации.