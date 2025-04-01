Зарубина оправдала присутствие Кудрявцевой в жюри «Суперстара» после скандала с Азизой

Победительница третьего сезона шоу «Суперстар!» Ольга Зарубина считает, что телеведущую Леру Кудрявцеву ни в коем случае нельзя выгонять с проекта. По её словам, ненависть зрителей к ней не всегда оправдана. Об этом пишет URA.ru.

«Я против того, чтобы Кудрявцеву выгоняли. Лера мне очень нравится. Она абсолютно не злой человек, ко всем очень лояльная. Её очень часто «забивает» наша публика по непонятной мне причине», — сказала Зарубина.

Актриса считает Кудрявцеву жизнерадостной и позитивной личностью, в которой нет места всяким «тёмным вибрациям». Из-за присутствия Леры в жюри шоу только выигрывает, ведь она придаёт ему неповторимый колорит, отметила Зарубина,

По её мнению, скандал с участием Кудрявцевой наверняка закончится, а его участницы обязательно зароют топор войны. Главную фаворитку шоу Азизу, с которой поссорилась телеведущая, Зарубина назвала человеком, не любящим скрывать свои эмоции. При этом актриса допустила, что Азиза перегнула, написав Кудрявцевой в три часа ночи, но в финале она проявила себя с хорошей стороны, не став грубить и хамить.

«Думаю, они скоро помирятся с Лерой. Кудрявцева — не такой человек, который будет продолжать конфликт и уж тем более его раздувать. Помирятся, и мы все за них порадуемся», — заключила Зарубина.