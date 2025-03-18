«Очень тупенькая»: Лера Кудрявцева шокирована поведением сестры в Дубае

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Дубай вместе со старшей сестрой Оксаной. Звезда шоу-бизнеса призналась, что шокирована поведением родственницы.

«Друзья, я вам хочу сообщить, что вот эта женщина, моя родная сестра, – она очень тупенькая, очень. Вообще даже не знаю, как она жила без меня всю эту жизнь», – поделилась телеведущая в соцсетях.

Кудрявцева добавила, что её сестра совершенно не приспособлена к жизни. Теледиву раздражает, что она постоянно что-то забывает, поёт детские песни и «тупит по мелочам». По её словам, Оксана имеет три высших образования и свой бизнес, увидела своими глазами почти весь мир, всю жизнь заботится о ней как родная мама и ведет её дела в роли юрисконсульта.

«И вот сейчас мы с ней выбрались вдвоем в Дубай на пять дней. Я реально не понимаю, как она прожила большую часть своей сознательной жизни. Это же ужас, товарищи! Она забывает ключи от номера, сыпет соль вместо сахара в чай», – негодует телеведущая.

Кудрявцева пошутила, что уже даже начала сомневаться в родстве с сестрой. По её словам, она ходит все дни отпуска и проверяет, ничего ли сестра не забыла. Кроме того, телеведущая задалась вопросом, а не подбросили ли Оксану цыгане.