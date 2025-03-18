«Очень тупенькая»: Лера Кудрявцева шокирована поведением сестры в Дубае
Лера Кудрявцева засомневалась в родстве с сестрой Оксаной после поездки в Дубай
Лера Кудрявцева и её сестра Оксана. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Дубай вместе со старшей сестрой Оксаной. Звезда шоу-бизнеса призналась, что шокирована поведением родственницы.
«Друзья, я вам хочу сообщить, что вот эта женщина, моя родная сестра, – она очень тупенькая, очень. Вообще даже не знаю, как она жила без меня всю эту жизнь», – поделилась телеведущая в соцсетях.
Кудрявцева добавила, что её сестра совершенно не приспособлена к жизни. Теледиву раздражает, что она постоянно что-то забывает, поёт детские песни и «тупит по мелочам». По её словам, Оксана имеет три высших образования и свой бизнес, увидела своими глазами почти весь мир, всю жизнь заботится о ней как родная мама и ведет её дела в роли юрисконсульта.
«И вот сейчас мы с ней выбрались вдвоем в Дубай на пять дней. Я реально не понимаю, как она прожила большую часть своей сознательной жизни. Это же ужас, товарищи! Она забывает ключи от номера, сыпет соль вместо сахара в чай», – негодует телеведущая.
Кудрявцева пошутила, что уже даже начала сомневаться в родстве с сестрой. По её словам, она ходит все дни отпуска и проверяет, ничего ли сестра не забыла. Кроме того, телеведущая задалась вопросом, а не подбросили ли Оксану цыгане.
А ранее Life.ru писал, что Лера Кудрявцева на отдыхе в Дубае сломала руку. Рентген показал трещину и гематому руки. Телеведущей наложили фиксатор на месяц, а также выписали лекарства.