Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 10:39

«Очень тупенькая»: Лера Кудрявцева шокирована поведением сестры в Дубае

Лера Кудрявцева засомневалась в родстве с сестрой Оксаной после поездки в Дубай

Лера Кудрявцева и её сестра Оксана. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Лера Кудрявцева и её сестра Оксана. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Дубай вместе со старшей сестрой Оксаной. Звезда шоу-бизнеса призналась, что шокирована поведением родственницы.

«Друзья, я вам хочу сообщить, что вот эта женщина, моя родная сестра, – она очень тупенькая, очень. Вообще даже не знаю, как она жила без меня всю эту жизнь», – поделилась телеведущая в соцсетях.

Кудрявцева добавила, что её сестра совершенно не приспособлена к жизни. Теледиву раздражает, что она постоянно что-то забывает, поёт детские песни и «тупит по мелочам». По её словам, Оксана имеет три высших образования и свой бизнес, увидела своими глазами почти весь мир, всю жизнь заботится о ней как родная мама и ведет её дела в роли юрисконсульта.

«И вот сейчас мы с ней выбрались вдвоем в Дубай на пять дней. Я реально не понимаю, как она прожила большую часть своей сознательной жизни. Это же ужас, товарищи! Она забывает ключи от номера, сыпет соль вместо сахара в чай», – негодует телеведущая.

Кудрявцева пошутила, что уже даже начала сомневаться в родстве с сестрой. По её словам, она ходит все дни отпуска и проверяет, ничего ли сестра не забыла. Кроме того, телеведущая задалась вопросом, а не подбросили ли Оксану цыгане.

«Плавает с одной рукой»: Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта
«Плавает с одной рукой»: Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта

А ранее Life.ru писал, что Лера Кудрявцева на отдыхе в Дубае сломала руку. Рентген показал трещину и гематому руки. Телеведущей наложили фиксатор на месяц, а также выписали лекарства.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Лера Кудрявцева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar