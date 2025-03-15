Лера Кудрявцева сломала руку на отдыхе в Дубае

Телеведущая Лера Кудрявцева решила слетать отдохнуть в ОАЭ перед периодом жёсткой работы, но, прилетев в Дубай, сломала руку. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.

Лангета Кудрявцевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @leratv

«У меня образовалось пять дней выходных, решила съездить отдохнуть, потому что дальше будет жесть. Работа, работа и работа. Взяла сестру, и мы прилетели в Дубай», — говорит Кудрявцева.

В первый день она пошла купаться, но ударилась рукой и ногой. Сначала подумала, что всё в порядке, однако болевой синдром заставил ведущую ехать в госпиталь. Рентген показал трещину и гематому руки. Ей наложили фиксатор на четыре недели и выписали лекарства.