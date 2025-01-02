Сын Леры Кудрявцевой угодил в больницу Сочи перед Новым годом
Сына Леры Кудрявцевой увезли на скорой после катания на сноуборде в Сочи
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о происшествии с её сыном Жаном Ленюком. 34-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь после катания на сноуборде в Сочи. Инцидент произошел вечером 31 декабря 2024 года.
«Сочи. Сын катался на сноуборде. Это закончится когда-нибудь», — задалась вопросом Кудрявцева, дополнив сообщение грустным смайликом.
Сын Леры Кудрявцевой Жан Ленюк в карете скорой помощи. Обложка © t.me/lerakudryavtseva
Несмотря на случившееся, ближе к полуночи телеведущая с оптимизмом встретила Новый год. Она выразила благодарность уходящему году и пожелала, чтобы в 2025-м закончились все конфликты, а люди были здоровы и счастливы.
«Наш Новый год был весёлым, хотя я работала. Но компания оказалась прекрасной, и это было в кайф», — добавила она 1 января.
Напомним, что Кудрявцева с семьей покинула Москву на фоне слухов о долге за ЖКХ в размере 30 тысяч рублей. Её супруг опубликовал фото из самолёта, а сама телеведущая поделилась видео с борта воздушного судна.
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