Сын Леры Кудрявцевой угодил в больницу Сочи перед Новым годом

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о происшествии с её сыном Жаном Ленюком. 34-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь после катания на сноуборде в Сочи. Инцидент произошел вечером 31 декабря 2024 года.

«Сочи. Сын катался на сноуборде. Это закончится когда-нибудь», — задалась вопросом Кудрявцева, дополнив сообщение грустным смайликом.

Сын Леры Кудрявцевой Жан Ленюк в карете скорой помощи. Обложка © t.me/lerakudryavtseva

Несмотря на случившееся, ближе к полуночи телеведущая с оптимизмом встретила Новый год. Она выразила благодарность уходящему году и пожелала, чтобы в 2025-м закончились все конфликты, а люди были здоровы и счастливы.

«Наш Новый год был весёлым, хотя я работала. Но компания оказалась прекрасной, и это было в кайф», — добавила она 1 января.