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2 января, 20:42

Сын Леры Кудрявцевой угодил в больницу Сочи перед Новым годом

Сына Леры Кудрявцевой увезли на скорой после катания на сноуборде в Сочи

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о происшествии с её сыном Жаном Ленюком. 34-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь после катания на сноуборде в Сочи. Инцидент произошел вечером 31 декабря 2024 года.

«Сочи. Сын катался на сноуборде. Это закончится когда-нибудь», — задалась вопросом Кудрявцева, дополнив сообщение грустным смайликом.

Сын Леры Кудрявцевой Жан Ленюк в карете скорой помощи. Обложка © t.me/lerakudryavtseva

Сын Леры Кудрявцевой Жан Ленюк в карете скорой помощи. Обложка © t.me/lerakudryavtseva

Несмотря на случившееся, ближе к полуночи телеведущая с оптимизмом встретила Новый год. Она выразила благодарность уходящему году и пожелала, чтобы в 2025-м закончились все конфликты, а люди были здоровы и счастливы.

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«Наш Новый год был весёлым, хотя я работала. Но компания оказалась прекрасной, и это было в кайф», — добавила она 1 января.

Напомним, что Кудрявцева с семьей покинула Москву на фоне слухов о долге за ЖКХ в размере 30 тысяч рублей. Её супруг опубликовал фото из самолёта, а сама телеведущая поделилась видео с борта воздушного судна.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

Лия Мурадьян
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