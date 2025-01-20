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20 января, 13:43

«Кровь лилась рекой»: Лера Кудрявцева получила травму в собственном доме

Кудрявцева порезала палец, пока тёрла морковь

Лера Кудрявцева. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья

Лера Кудрявцева. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья

Телеведущая Лера Кудрявцева получила травму на кухне в собственном доме во время готовки ужина. Она тёркой отрезала себе кусок пальца и истекала кровью. Об этом хозяйка написала в своём телеграм-канале.

«Сегодня рубанула себе палец. Сильно, до кости. Тёрла морковь. Тёрка слетела — дыра в пальце. Не порез, а именно кусок срезала. Перекиси не было, кровь не останавливалась, а лилась рекой», — написала Кудрявцева.

Пострадавшая рассказала, что рядом была её мама и дочь. В итоге она сама поехала в аптеку с головокружением. Все обошлось, она замотала палец и легла отдохнуть.

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Перед Новым годом Лера Кудрявцева сообщила о происшествии с её сыном Жаном Ленюком. 34-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь после катания на сноуборде в Сочи. Дива посетовала на нескончаемый черёд неурядиц.

Николай Рюмин
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