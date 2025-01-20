«Кровь лилась рекой»: Лера Кудрявцева получила травму в собственном доме

Телеведущая Лера Кудрявцева получила травму на кухне в собственном доме во время готовки ужина. Она тёркой отрезала себе кусок пальца и истекала кровью. Об этом хозяйка написала в своём телеграм-канале.

«Сегодня рубанула себе палец. Сильно, до кости. Тёрла морковь. Тёрка слетела — дыра в пальце. Не порез, а именно кусок срезала. Перекиси не было, кровь не останавливалась, а лилась рекой», — написала Кудрявцева.

Пострадавшая рассказала, что рядом была её мама и дочь. В итоге она сама поехала в аптеку с головокружением. Все обошлось, она замотала палец и легла отдохнуть.