«Плавает с одной рукой»: Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта
Телеведущая Кудрявцева: Лечение матери после инсульта не принесло результатов
Лера Кудрявцева. Обложка © Telegram / Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности состояния здоровья своей мамы Александры Ивановны. Четыре года назад женщина перенесла инсульт.
«Одна рука отказала, реабилитации не помогли. Но при этом она плавает с одной рукой часами за буйки, что спасатели на неё ругаются», ― написала Кудрявцева в телеграм-канале.
Телеведущая отметила, что, несмотря на все ограничения, 82-летняя Александра Ивановна отлично себя чувствует и удивляет членов семьи отличной памятью. Кудрявцева вспомнила, как её мама недавно окликнула женщину, с которой 20 лет назад гуляла в парке. После этого они с ней «мило беседовали». По словам телеведущей, она лично относится к другой категории людей, она не может похвастаться хорошей памятью.
А ранее Life.ru писал, что Лера Кудрявцева получила травму в своём доме. Во время приготовления ужина телеведущая отрезала себе кусок пальца и истекала кровью.