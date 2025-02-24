«Плавает с одной рукой»: Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта

«Одна рука отказала, реабилитации не помогли. Но при этом она плавает с одной рукой часами за буйки, что спасатели на неё ругаются», ― написала Кудрявцева в телеграм-канале.

Телеведущая отметила, что, несмотря на все ограничения, 82-летняя Александра Ивановна отлично себя чувствует и удивляет членов семьи отличной памятью. Кудрявцева вспомнила, как её мама недавно окликнула женщину, с которой 20 лет назад гуляла в парке. После этого они с ней «мило беседовали». По словам телеведущей, она лично относится к другой категории людей, она не может похвастаться хорошей памятью.