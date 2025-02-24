Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 10:26

«Плавает с одной рукой»: Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта

Телеведущая Кудрявцева: Лечение матери после инсульта не принесло результатов

Лера Кудрявцева. Обложка © Telegram / Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Обложка © Telegram / Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности состояния здоровья своей мамы Александры Ивановны. Четыре года назад женщина перенесла инсульт.

«Одна рука отказала, реабилитации не помогли. Но при этом она плавает с одной рукой часами за буйки, что спасатели на неё ругаются», ― написала Кудрявцева в телеграм-канале.

Телеведущая отметила, что, несмотря на все ограничения, 82-летняя Александра Ивановна отлично себя чувствует и удивляет членов семьи отличной памятью. Кудрявцева вспомнила, как её мама недавно окликнула женщину, с которой 20 лет назад гуляла в парке. После этого они с ней «мило беседовали». По словам телеведущей, она лично относится к другой категории людей, она не может похвастаться хорошей памятью.

Сын Леры Кудрявцевой угодил в больницу Сочи перед Новым годом
Сын Леры Кудрявцевой угодил в больницу Сочи перед Новым годом

А ранее Life.ru писал, что Лера Кудрявцева получила травму в своём доме. Во время приготовления ужина телеведущая отрезала себе кусок пальца и истекала кровью.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Лера Кудрявцева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar