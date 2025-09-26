«Динамо!» Николай Басков шесть раз подавал заявление в ЗАГС и сам отменял свадьбу

Российский исполнитель Николай Басков откровенно признался, что шесть раз подавал заявление в ЗАГС. Об этом певец рассказал на съёмках нового выпуска седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!».

«Я шесть раз заявление в ЗАГС подавал!», — заявил артист в ответ на слова участницы, которая пыталась пройти кастинг шесть раз.

Главный вопрос, почему же так и не было свадьбы, спросил у певца его коллега Сергей Лазарев. Басков объяснил, что срывал их сам. На такое заявление Лазарев в шутку назвал его «динамо».

Ранее стало известно, что этим летом спрос на ЗАГС был не только у Баскова, но у всех россиян. В самое тёплое время года в Москве было зарегистрировано рекордное количество браков за последние 10 лет. За три месяца в столице было создано почти 36 тысяч новых семей, что стало самым высоким показателем с 2015 года.