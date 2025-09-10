Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 сентября, 14:13

Летом-2025 в Москве случился свадебный бум: заключено 36 тысяч браков

Ракова: В Москве летом 2025 года зарегистрировали 36 тысяч браков

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Минувшее лето стало рекордным по количеству зарегистрированных браков в Москве за последние 10 лет. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам.

«За три месяца в столице было создано почти 36 тысяч новых семей, что стало самым высоким показателем с 2015 года», — отметила Ракова.

Август традиционно стал самым популярным у влюблённых. Его для торжеств выбрало более 13 тысяч пар. На втором месте — июль, в этот месяц заключено 12 тысяч браков.

Каждая пятая пара выбирала для свадьбы площадки проекта «Новые адреса счастья». Наиболее популярными оказались Башня Око, ресторан Birds, Оперный дом музея-заповедника «Царицыно» и особняк Спиридонова. А у тех, кто выбрал торжество в ЗАГСе, в топе Дворцы бракосочетания № 1 и № 4, а также Шипиловский Дворец бракосочетания.

А ранее россиянкам посоветовали не выходить замуж за китайцев. Эксперты считают, что такие браки недолговечны из-за значительного расхождения культур и разницы во взглядах на отношения. Женщинам из РФ хочется переехать за границу в поисках новой жизни, а мужчины из Китая ищут славянок, так как считают их послушными, хозяйственными и заботливыми.

Вероника Бакумченко
