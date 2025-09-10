Летом-2025 в Москве случился свадебный бум: заключено 36 тысяч браков
Минувшее лето стало рекордным по количеству зарегистрированных браков в Москве за последние 10 лет. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам.
«За три месяца в столице было создано почти 36 тысяч новых семей, что стало самым высоким показателем с 2015 года», — отметила Ракова.
Август традиционно стал самым популярным у влюблённых. Его для торжеств выбрало более 13 тысяч пар. На втором месте — июль, в этот месяц заключено 12 тысяч браков.
Каждая пятая пара выбирала для свадьбы площадки проекта «Новые адреса счастья». Наиболее популярными оказались Башня Око, ресторан Birds, Оперный дом музея-заповедника «Царицыно» и особняк Спиридонова. А у тех, кто выбрал торжество в ЗАГСе, в топе Дворцы бракосочетания № 1 и № 4, а также Шипиловский Дворец бракосочетания.
