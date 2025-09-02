Россиянам объяснили, можно ли получить выплаты за долгий брак в 2025 году

В 2025 году программа финансовой поддержки супружеских пар, отметивших значительные юбилеи брака, реализуется в большинстве регионов России. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Брянской областной думы, председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова.

Депутат подчеркнул, что выплаты являются не только финансовой поддержкой, но и знаком уважения к семейным ценностям. В некоторых регионах, таких как Свердловская область, юбиляры дополнительно получают памятные знаки «Совет да любовь» или «Семейное счастье». Программа действует в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах РФ.

«Например, в Москве пары, отметившие 50-летний юбилей свадьбы, могут получить выплату в размере 27 972 рубля, а для тех, кто прожил вместе 70 лет, сумма достигает 41 955 рублей. В Санкт-Петербурге выплаты ещё более существенны: 50 тыс. рублей за 50 лет брака и 70 тыс. за 70 лет», — рассказал собеседник RT.