ГД отклонила законопроект о выплатах супругам, которые в браке не менее 30 лет

На пленарном заседании Госдумы был отклонён в первом чтении законопроект, предлагавший денежные выплаты супружеским парам, состоящим в официальном браке не менее 30 лет. Текст документа доступен на портале законодательной деятельности.

Инициатива, разработанная депутатами от ЛДПР, предполагала материальное поощрение россиян за долгую семейную жизнь. Согласно проекту, к юбилейным датам супругам должны были выплачивать по тысяче рублей за каждый год совместной жизни: 30 тысяч за 30 лет брака, 40 тысяч за 40 лет, 50 тысяч за 50 и так далее.

Кроме того, законопроект разрешал региональным и местным властям устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для таких пар за счёт средств своих бюджетов.

Идея вызвала критику со стороны зампреда думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова. Он заявил, что подобные выплаты противоречат традиционным семейным ценностям, поскольку, по его мнению, брак должен основываться на любви, а долгая совместная жизнь — быть осознанным выбором, а не стимулироваться материальными выплатами.