Специалист объяснил, почему россиянкам ни в коем случае нельзя выходить замуж за китайца

Женщины из России стали востребованными невестами в Китае из-за острой нехватки местных девушек. Причина проста: долгие годы в КНР действовала политика «одна семья — один ребёнок», что привело к огромному перевесу мужчин над женщинами. Поэтому китайские мужчины начали надеяться найти спутниц жизни именно среди славянок, объяснила китаистка из Центра исследований Евразии Европейского университета Полина Рысакова.

«Существует понятие «быстрый брак — быстрый развод». То есть такие браки быстро заключаются, так как одна сторона хочет уехать из своей страны, а другая ищет зарубежных жён. Быстрый развод наступает в силу культурных, экономических различий и несовместимости. Речь идёт о разнице во взглядах относительно того, какими должны быть мужья и жёны, как воспитывать детей», — цитирует Рысакову «Лента.ру».

Почему выбирают россиянок? Считается, что наши девушки послушнее и уютнее в быту, больше заботятся о детях и реже ставят материальное богатство превыше всего. А вот сами россиянки мечтают покинуть родину и улучшить свою жизнь. Им кажется, что переезд в Китай даст шанс построить карьеру и почувствовать себя любимыми. Правда, как правило, романтический пыл проходит быстрее, чем удаётся привыкнуть к новым условиям жизни.

Жительница Красноярска Алина рассказывает, что, прожив три года в браке с китайцем, она до сих пор не смогла адаптироваться: местные законы запрещают получать гражданство и купить жильё почти невозможно. Алина замечает, что отношение к иностранкам ухудшилось, а разговоры о любви сводятся к расхожему клише: мол, жена обязана поддерживать порядок дома и воспитывать детей.

Несмотря на всю привлекательность идеи брака с представителем другого государства, статистика не радует: половина подобных союзов распадается вскоре после свадьбы. Дети, родившиеся в смешанных браках, чаще всего остаются жить с отцами, ведь иностранкам непросто оформить бумаги для проживания в Китае.