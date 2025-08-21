Россиян могут обязать проходить собеседования перед браками с мигрантами

В России для граждан РФ, желающих вступить в брак с иностранцами, могут ввести обязательные собеседования. С соответствующей инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщает РИА Новости.

Парламентарий убеждена, что данная мера поможет исключить возможности заключения фиктивных браков для получения иностранцами разрешения на временное проживание или гражданство. По информации агентства, из текста обращения следует, что будущим супругам придётся подтверждать реальность своих отношений.

Для этого им потребуется предоставить такие доказательства, как общие фотографии, финансовые документы и другие свидетельства. Как уточняется в инициативе, уполномоченным органам также планируют предоставить право проводить проверку по месту жительства пары и беседовать с их соседями, друзьями или членами семьи.