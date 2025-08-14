В России хотят разрешить проверять кредитную историю перед свадьбой

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам запрашивать кредитную историю будущего супруга перед свадьбой. С соответствующей инициативой они обратились к главе Банка России Эльвире Набиуллиной, передаёт вице-спикер Госдумы и лидер партии Вячеслав Даванков.

В письме парламентарии отметили, что финансовое положение одного из партнёров может повлиять на одобрение совместных кредитов. Однако из-за банковской тайны проверить долги второй стороны без её согласия невозможно, что усложняет планирование бюджета для молодых семей.

Депутаты предложили закрепить право на запрос кредитной истории будущего супруга. По их мнению, это повысит прозрачность финансовых отношений и поможет парам принимать взвешенные решения. Также они выступили с идеей предоставлять такие данные непосредственно при регистрации брака, что, как считают законодатели, укрепит доверие между супругами и улучшит их финансовую стабильность.