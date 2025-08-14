В России хотят разрешить проверять кредитную историю перед свадьбой
Депутаты от фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам запрашивать кредитную историю будущего супруга перед свадьбой. С соответствующей инициативой они обратились к главе Банка России Эльвире Набиуллиной, передаёт вице-спикер Госдумы и лидер партии Вячеслав Даванков.
В письме парламентарии отметили, что финансовое положение одного из партнёров может повлиять на одобрение совместных кредитов. Однако из-за банковской тайны проверить долги второй стороны без её согласия невозможно, что усложняет планирование бюджета для молодых семей.
Депутаты предложили закрепить право на запрос кредитной истории будущего супруга. По их мнению, это повысит прозрачность финансовых отношений и поможет парам принимать взвешенные решения. Также они выступили с идеей предоставлять такие данные непосредственно при регистрации брака, что, как считают законодатели, укрепит доверие между супругами и улучшит их финансовую стабильность.
Ранее стало известно, что с 2026 года россиян ждут серьёзные изменения на рынке микрозаймов. В обновлённых нормах установлен комплекс запретов. Прежде всего, клиенту не одобрят очередной заём при наличии у него текущей микрокредитной задолженности. Кроме того, теперь законодательно закреплён трёхсуточный срок для обдумывания — это временная финансовая передышка, помогающая гражданам взвешенно принять решение о необходимости оформления кредитных средств.