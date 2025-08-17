«Приехал, отработал, уехал»: В Госдуме предложили ужесточить правила для трудовых мигрантов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС, комментируя проблему переполненности детских садов и школ в регионах с высокой миграционной нагрузкой.

«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах», — заявил политик.

Миронов подчеркнул, что значительная часть приезжающих в страну иностранцев не планирует трудоустраиваться, но при этом активно перевозит родственников. По его словам, это создаёт избыточную нагрузку на социальную инфраструктуру, приводя к дефициту мест в образовательных учреждениях.

Парламентарий напомнил, что ряд российских регионов уже отказался от использования иностранной рабочей силы без негативных последствий для экономики. Он призвал распространить этот опыт на всю страну, введя жёсткие правила пребывания мигрантов.