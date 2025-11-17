Татьяна Буланова обвинила своих танцоров в предательстве
Обложка © Telegram / Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова сообщила, что прекратила сотрудничество с танцорами Максимом и Алёной Алалыкиными. Она отметила, что между ними произошла «некрасивая история», и обвинила танцоров в предательстве.
«Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Алёной и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво», — приводит комментарий артистки «СтарХит».
По её словам, Максим и Алёна подвели её в начале гастролей. С тех пор певица выступает уже месяц с новыми танцорами. Она добавила, что у них расписан график, и концерты нельзя отменять, чтобы избежать штрафных санкций. Артистка подчеркнула, что работа танцоров была оплачена, но она не ожидала от них такого поведения. Буланова отметила, что обычно не меняет людей в команде, но теперь оказалась в сложной ситуации.
Ранее Life.ru информировало, что у фанатов Булановой появились вопросы к её танцорам. Некоторые зрители выразили мнение, что исполнители недостаточно активно выступают на сцене вместе с певицей. СМИ также сообщали, что артистка подумывала о замене танцоров из-за негативной реакции в Интернете.
