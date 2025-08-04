«Как будто пили»: В Сети завирусился танец «великовозрастных» артистов из команды Булановой
Татьяна Буланова ответила на критику в сторону её подтанцовки на концертах
Певица Татьяна Буланова призналась, что не слышала никаких язвительных комментариев в сторону своей подтанцовки по поводу их возраста и незамысловатой хореографии. Артистка говорит, что у неё нет времени на чтение негативных отзывов. Об этом она сообщила «Газете.ru».
Танцоры выступают на концерте Булановой. Видео © Life.ru
«Не видела публикации (просто некогда, если честно). С танцорами работаем давно, 25 лет», — отметила исполнительница.
Некоторым людям показалось, что танцорам у Татьяны Булановой можно было бы и подольше порепетировать, поскольку их танец получился слишком простым. В соцсетях люди писали, что танцовщики «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдёрнули на подтанцовку».
Ранее Life.ru сообщал, что зумеры прониклись творчеством Татьяны Булановой и стали гораздо чаще посещать её концерты. При этом артистка на фоне возросшей популярности решила не поднимать гонорары за свои выступления. Как и раньше, за час на сцене она берёт 1,5 миллиона рублей.
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