Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 07:50

Шура рассказал, почему Буланова расстроена внезапным хайпом среди зумеров

Певец Шура: Буланову огорчает внимание людей к её танцорам, а не к песням

Шура и Татьяна Буланова. Обложка © ТАСС / URA.RU / Игорь Меркулов, Бизнес Online / Сергей Елагин

Шура и Татьяна Буланова. Обложка © ТАСС / URA.RU / Игорь Меркулов, Бизнес Online / Сергей Елагин

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова расстроена из-за второй волны популярности, заявил её коллега по сцене Шура (Александр Медведев). По его словам, исполнительница вдруг решила, что зумеров интересует не она сама, а лишь её подтанцовка.

Шура: Буланова расстроена из-за хайпа среди зумеров. Видео © Пятый канал

«Она ничего не хайпанула. Она сама сейчас расстроена, потому что не творчество заинтересовало людей, а вот этот балет, Господи», — отметил собеседник Пятого канала.

Шура подчеркнул, что Буланова сама поделилась с ним своими эмоциями. При этом певец поддержал звезду и похвалил за то, как ей удалось вновь напомнить о себе с помощью танцоров. Артист уверен, что его коллеге нужно пользоваться моментом.

«Я говорю: «Танька, давай на этом денег собирай, пока приглашают», — заключил Шура.

Хорошо ляжет на шуточки и мемчики: Названы звёзды, которые могут повторить успех Газманова у зумеров
Хорошо ляжет на шуточки и мемчики: Названы звёзды, которые могут повторить успех Газманова у зумеров

Напомним, ранее Татьяна Буланова решила поднять ценник за выступления. Впервые за долгое время она увеличила гонорар. Теперь за 40 минут на сцене звезда требует два миллиона рублей и 35 тысяч суточных. Кроме того, необходимо учитывать расходы на билеты, которые стоят от 140 до 170 тысяч.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Шура
  • Татьяна Буланова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar