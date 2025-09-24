Шура рассказал, почему Буланова расстроена внезапным хайпом среди зумеров

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова расстроена из-за второй волны популярности, заявил её коллега по сцене Шура (Александр Медведев). По его словам, исполнительница вдруг решила, что зумеров интересует не она сама, а лишь её подтанцовка.

Шура: Буланова расстроена из-за хайпа среди зумеров. Видео © Пятый канал

«Она ничего не хайпанула. Она сама сейчас расстроена, потому что не творчество заинтересовало людей, а вот этот балет, Господи», — отметил собеседник Пятого канала.

Шура подчеркнул, что Буланова сама поделилась с ним своими эмоциями. При этом певец поддержал звезду и похвалил за то, как ей удалось вновь напомнить о себе с помощью танцоров. Артист уверен, что его коллеге нужно пользоваться моментом.

«Я говорю: «Танька, давай на этом денег собирай, пока приглашают», — заключил Шура.

Напомним, ранее Татьяна Буланова решила поднять ценник за выступления. Впервые за долгое время она увеличила гонорар. Теперь за 40 минут на сцене звезда требует два миллиона рублей и 35 тысяч суточных. Кроме того, необходимо учитывать расходы на билеты, которые стоят от 140 до 170 тысяч.