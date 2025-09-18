Хорошо ляжет на шуточки и мемчики: Названы звёзды, которые могут повторить успех Газманова у зумеров

Татьяна Буланова, Олег Газманов, Надежда Кадышева и другие популярные в 90-х артисты сегодня активно хайпуют среди зумеров, однако вторая волна популярности к ним пришла отнюдь не из-за творчества, уверен музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, причина успеха в том, кто-то наложил их музыку на ролик, который набрал популярность в Сети.

«Мы давно знали Газманова, казалось бы, все песни известные, ничего нового он сейчас особо не делает. Но попал удачный момент, фрагмент его хореографии, и вот, пожалуйста», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».