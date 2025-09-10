Зумеры запустили тренд под песню Газманова и увеличили гонорар певца до 7 млн рублей

74-летний Олег Газманов неожиданно стал новым кумиром поколения Z после вирусного распространения хореографии из его клипа 1994 года «Я по жизни загулял», сообщает телеграм-канал SHOT. Подтанцовка артиста, вновь попавшая в тренды, спровоцировала рост его гонораров на 40%.

По имеющимся данным, если ранее Газманов брал 5 млн рублей за 45-минутное выступление, то теперь его минимальная ставка составляет 7 млн рублей.

Ранее вирусный успех уже повлиял на карьеру других артистов. Подтанцовка Татьяны Булановой также стала объектом массового внимания.При этом артистка на фоне возросшей популярности решила не поднимать гонорары за свои выступления. Как и раньше, за час на сцене она берёт 1,5 миллиона рублей.