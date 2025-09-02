«Хочет стать мамой»: Буланова на волне хайпа среди зумеров затеяла серьёзные перемены

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова на фоне второй волны популярности решила изменить состав своей подтанцовки. На «Новую волну» в Казань певица приехала без танцора Дмитрия Берегули. Звезда пошутила, что он «состарился», поэтому принял решение покинуть коллектив.

К слову, это не единственные перемены. Вскоре подтанцовку Булановой может покинуть артистка, которая сотрудничает со звездой последние 9-10 лет. Танцовщица, как объяснила сама певица, решила отдать предпочтение семье.

«У нас Алёна хочет стать мамой через какое-то время, поэтому, наверняка, нам придётся что-то придумывать», — отметила Буданова в интервью URA.ru.