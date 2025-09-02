«Хочет стать мамой»: Буланова на волне хайпа среди зумеров затеяла серьёзные перемены

Мессенджер MAX
2 сентября, 11:12

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова на фоне второй волны популярности решила изменить состав своей подтанцовки. На «Новую волну» в Казань певица приехала без танцора Дмитрия Берегули. Звезда пошутила, что он «состарился», поэтому принял решение покинуть коллектив.

К слову, это не единственные перемены. Вскоре подтанцовку Булановой может покинуть артистка, которая сотрудничает со звездой последние 9-10 лет. Танцовщица, как объяснила сама певица, решила отдать предпочтение семье.

«У нас Алёна хочет стать мамой через какое-то время, поэтому, наверняка, нам придётся что-то придумывать», — отметила Буданова в интервью URA.ru.

Ранее Татьяна Буланова решила поднять ценник за выступления. Впервые за долгое время она увеличила гонорар. Теперь за 40 минут на сцене звезда требует два миллиона рублей и 35 тысяч суточных. Кроме того, необходимо учитывать расходы на билеты, которые стоят от 140 до 170 тысяч.

