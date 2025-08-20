«Не плачь»: Буланова на волне хайпа среди зумеров взвинтила ценник за выступления

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова на фоне второй волны популярности решила поднять ценник за выступления, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в команде певицы. Впервые за долгое время она увеличила гонорар. Теперь за 40 минут на сцене звезда требует два миллиона рублей и 35 тысяч суточных.

Кроме того, необходимо учитывать расходы на билеты, которые стоят от 140 до 170 тысяч. Исполнительница хита «Не плачь» обычно приезжает в Москву из Санкт-Петербурга. Заказчик должен выполнить технический и бытовой райдер, а также заплатить дополнительно 15% к гонорару в виде налогов. Несмотря на высокую цену, у артистки очень плотный график.

По данным издания, в августе и осенью Буланова практически каждый день выступает. В текущем сезоне у неё продолжается гастрольный тур, а в свободные от концертов дни — мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, съёмки на телевидении и частные события. Бронирование на предновогодние мероприятия уже стартовало с наценкой 25%.