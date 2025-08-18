Военнослужащие в зоне СВО рады выступлениям певицы Татьяны Булановой, так как концерты помогают им отвлечься и почувствовать атмосферу дома. Об этом «Постньюс» сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Выступление артистов для военнослужащих помогают переключиться и расслабиться», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что участники специальной военной операции испытывают высокий уровень стресса и нагрузки. Концерты, отметил он, помогают им отвлечься от трудностей службы и ощутить поддержку, напоминающую о родном доме.

Ранее российская певица Татьяна Буланова рассказала, что любит Родину и испытывает гордость за страну. Она также выразила надежду, что включение её имени в перечень скандально известного украинского сайта «Миротворец»* не повлияет на её жизнь негативно, а, наоборот, принесёт положительные изменения. Певица подчеркнула, что хотела бы, чтобы любые перемены происходили только к лучшему.