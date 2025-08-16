Пока карьера Булановой идёт в гору, её муж погряз в огромных долгах
Татьяна Буланова (Руднева) с мужем Валерием Рудневым. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buslya
Пока карьера российской исполнительницы Татьяны Булановой идёт в гору, её молодой супруг, предприниматель Валерий Руднев, оказался в непростой финансовой ситуации.
Известно, что Руднев занимается ресторанным бизнесом, и, по информации Kр.ru, за последний год его финансовые обязательства выросли с 10,7 до 12,3 миллиона рублей. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов числятся многочисленные записи о его неоплаченных штрафах и кредитах, находящиеся на контроле у приставов.
Однако, как уточнил источник издания, суть проблемы несколько иная. На супруге Булановой не долги, а всего лишь поручительства, которые он систематически выплачивает.
«Там не совсем долги. Это поручительства. Он свои обязательства по ним сейчас выполняет. Счета ему не блокировали, и на нём это никак не отразилось», — пояснил собеседник издания.
Напомним, что совсем недавно интерес к исполнительнице хита «Не плачь» вырос из-за довольно странной причины — её подтанцовки, которая не сильно заморачивается с хореографией и использует самые простые движения для танцев. После этого певица даже задумалась о кастинге в свой коллектив, так как видео со странными танцами завирусились в соцсетях.