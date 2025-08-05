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5 августа, 13:47

Буланова задумалась о проведении кастинга в подтанцовку после внимания к команде в Сети

SHOT: Татьяна Буланова раздумывает открыть кастинг в подтанцовку для концертов

Вдохновлённая неожиданным успехом в сети своей танцевальной группы певица Татьяна Буланова планирует устроить новый отбор. Желающих присоединиться к коллективу оказалось так много, что образовалась огромная очередь, сообщает телеграм-канал SHOT.

Танцоры выступают на концерте Булановой. Видео © Life.ru

Танцевальный коллектив Татьяны Булановой завоевал сердца российских зрителей своими простыми, но запоминающимися номерами. Видео с их выступлений активно распространяются в интернете. Поклонники теперь приходят на концерты не столько ради песен, сколько ради эффектной подтанцовки.

Как сообщил менеджер певицы, танцоры сотрудничают с Булановой уже четверть века. Он также отметил, что на выступлениях артистки стало заметно больше молодёжи, и среди них есть талантливые исполнители, которые могли бы успешно присоединиться к группе. Артисты сейчас крайне загружены, поэтому ни точные даты, ни место проведения отбора пока не определены.

«Как будто пили»: В Сети завирусился танец «великовозрастных» артистов из команды Булановой
«Как будто пили»: В Сети завирусился танец «великовозрастных» артистов из команды Булановой

Ранее Life.ru сообщал, что зумеры прониклись творчеством Татьяны Булановой и стали гораздо чаще посещать её концерты. При этом артистка на фоне возросшей популярности решила не поднимать гонорары за свои выступления.

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Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
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